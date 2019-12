Macau/20 anos

A prioridade de Macau passa por apostar na diversificação da economia e em seguir as orientações do Presidente chinês, defendeu hoje o novo chefe do Governo, Ho Iat Seng, que tomou posse esta manhã.

"Eu e o novo Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] iremos implementar seriamente as orientações e as exigências transmitidas pelo Presidente Xi e empenhar esforços na implementação bem-sucedida, estável e duradoura do princípio 'um país, dois sistemas' com caraterísticas de Macau", afirmou, numa cerimónia de comemoração do 20.º aniversário do antigo território administrado por Portugal.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) sublinhou também que "a política de diversificação adequada da economia e de otimização da estrutura industrial reúne um amplo consenso social", razão pela qual será uma das prioridades nas políticas do novo Governo.