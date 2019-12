Incêndios

A Assembleia da República aprovou hoje, por unanimidade, a continuidade do mandato do Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais até ao final do ano de 2020.

O projeto conjunto de PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN e PEV foi aprovado em simultâneo na generalidade, especialidade e votação final global.

Criado em 2018 pela Assembleia da República, o Observatório Técnico Independente (OTI) sobre incêndios termina o mandato no final deste ano, mas este projeto de lei conjunto prorroga a vigência desta estrutura, que é atualmente presidida pelo professor e especialista Francisco Castro Rego e composta por 10 membros.