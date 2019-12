Actualidade

Ricardo Peres, treinador que trabalhou vários anos com Paulo Bento, foi hoje apresentado como novo técnico do Casa Pia, substituindo Rui Duarte, que esta semana se demitiu, deixando o clube no penúltimo lugar da II Liga de futebol.

O treinador português, que nos últimos dois anos orientou a equipa de juniores do Olympiacos, da Grécia, tem agora a primeira experiência como treinador numa liga profissional e prometeu trabalho para tirar o Casa Pia da "situação difícil em que se encontra".

"Senti-me muito honrado quando o presidente me contactou e acreditamos que vamos tirar o Casa Pia desta situação difícil. Temos uma linha condutora para o fazer, e força, crença e vontade não nos falta", disse o técnico.