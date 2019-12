Mau tempo

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou hoje o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo no seu nível Amarelo, devido ao "aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo".

Em comunicado, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirma que a subida dos caudais do Tejo, "especialmente nos provenientes de Espanha e rio Ocresa", causada pela precipitação que se tem sentido em Portugal e em Espanha, torna "elevada a probabilidade de cheia" na região.

A nota afirma que, desde as 23:00 de quinta-feira, os caudais lançados no rio Tejo estão acima dos 1.500 metros cúbicos, tendo atingido os 3.085 metros cúbicos por segundo às 00:00 de hoje, sendo expetável que, a manter-se a situação atual, possam atingir os 2.900 metros cúbicos por segundo em Almourol, ao longo do dia de hoje.