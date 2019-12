Actualidade

Os deputados do PSD entregaram hoje uma carta ao presidente da Assembleia da República para que pressione o Governo a divulgar a lista dos edifícios públicos com amianto, lembrando que a divulgação é obrigatória por lei.

Desde 2011 que a legislação nacional obriga o Governo a tornar conhecida a lista de todos os edifícios públicos com amianto assim como o calendário de obras previstas para a remoção deste material que pode ser perigoso para a saúde, devido às suas propriedades cancerígenas.

No entanto, a única lista publicamente conhecida é de 2014 e foi "considerada incorreta" pelo Grupo de Trabalho do Amianto (GTA) entretanto criado, lembrou a deputada do grupo parlamentar do PSD, Filipa Roseta, em declarações à Lusa.