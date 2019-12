Actualidade

O treinador espanhol Mikel Arteta, que era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, foi hoje oficializado como novo técnico do Arsenal, tendo assinado um contrato até 2023 com o 10.º classificado da Liga inglesa de futebol.

Arteta, de 37 anos, sucede ao compatriota Unai Emery, despedido há três semanas, e regressa a um emblema em que chegou a ser 'capitão' enquanto jogador, tendo feito 150 jogos e marcado 16 golos, antes de se retirar, em 2016.

"Todos sabemos que há muito trabalho a fazer para lá chegar [à luta pelo título inglês], mas estou confiante de que o vamos fazer. (...) Sou suficientemente realista para saber que não será do dia para a noite, mas a equipa principal tem muito talento e há uma série de grandes jovens jogadores na academia", explicou o treinador, citado pelo clube.