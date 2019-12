Incêndios

O apoio global distribuído no âmbito dos incêndios de 2017 atinge os 650 milhões de euros, sendo a maior parte deste valor proveniente do Orçamento de Estado, afirmou hoje a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

"Se contabilizarmos o apoio às habitações, às empresas e aos municípios, nós estamos a falar de 650 milhões de euros. Neste valor, o maior bolo é do Orçamento do Estado", afirmou Ana Abrunhosa aos jornalistas em Mação, distrito de Santarém, aonde se deslocou com o ministro da Administração Interna, Eduardo cabrita, para assistir à sessão "Fundo de Solidariedade da União Europeia - Apresentação de Resultados".

A governante explicou que nos incêndios rurais de outubro de 2017 houve mais de 500 empresas com prejuízos e adiantou que só para as primeiras habitações foram disponibilizados mais de 60 milhões de euros, além dos equipamentos e infraestruturas municipais.