Actualidade

Propostas para restringir ou banir o glifosato, um herbicida que poderá ser cancerígeno, foram hoje rejeitadas no parlamento com os votos do PS, PSD e CDS-PP.

Bloco de Esquerda (BE) e o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) levaram a plenário da Assembleia da República projetos de lei sobre a matéria, mas foram todos rejeitados pelos três partidos, com o PCP a abster-se nuns e a votar também contra noutros.

Os projetos dos dois partidos sobre a obrigatoriedade de análise da água destinada a consumo humano, para ver se tem o produto, que é largamente usado no país, foram chumbados pelo PS, PSD e CDS-PP, com PCP a abster-se e os restantes partidos a votarem a favor.