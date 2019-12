Actualidade

O Banco de Portugal alertou hoje que está em curso o prazo para a reclamação de créditos pelos credores da Orey Antunes, no âmbito do processo especial de revitalização (PER).

Segundo o banco central, a reclamação de créditos aplica-se também a eventuais credores da Orey Financial que queiram reclamar os seus créditos no âmbito do PER da Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA).

A Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA), que está em processo especial de revitalização (PER), é dona da Orey Financial.