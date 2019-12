Mau tempo

Cerca de metade do concelho da Lousã, no distrito de Coimbra, está sem abastecimento público de água devido a estragos causados pela depressão Elsa, disse à agência Lusa o Comandante Distrital de Operações de Socorro.

Segundo o comandante Carlos Luís Tavares, uma parte da conduta de abastecimento foi danificada e o abastecimento está a ser feito com recurso a autotanques da proteção civil distrital.

Também em declarações à agência Lusa, o presidente do município da Lousã, Luís Antunes, especificou que uma conduta de abastecimento das Águas do Centro Litoral ficou destruída na madrugada de hoje no troço da zona de Cacilhas, na Ribeira de São João.