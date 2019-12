Mau tempo

A subida do rio Tâmega em Chaves, que galgou as margens na quinta-feira, obrigou ao encerramento de vários estabelecimentos comerciais, causando prejuízos, e muitos ainda não sabem quando vão poder retomar a atividade, constatou a Lusa no local.

Desde quinta-feira à tarde que o rio galgou as margens daquela cidade no distrito de Vila Real, afetando comércios e habitações em vários pontos da cidade.

Às 12:30 de hoje, após um alerta do município flaviense acerca da "subida significativa" do rio Tâmega durante o dia, a quota do rio fixava-se nos 3,20 metros acima do normal e com tendência para subir.