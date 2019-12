Actualidade

Leiria-Fátima tornou-se hoje na sétima diocese do país a constituir uma Comissão para Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis (CPMAV), dando cumprimento à determinação do Papa Francisco em maio, com vista a proteger vítimas de abusos sexuais na Igreja.

O bispo da Diocese de Leiria-Fátima, cardeal António Marto, publicou hoje o decreto que institui a CPMAV e nele expressa a vontade de cumprir a missão da Igreja através da defesa e do cuidado aos mais frágeis e vulneráveis, que corresponde a uma maior consciencialização do dever "de procurar não só conter os gravíssimos abusos de consciência, de poder e sexuais com medidas disciplinares e processos civis e canónicos, mas também enfrentar decididamente o fenómeno dentro e fora da Igreja".

A decisão hoje tomada por António Marto surge na sequência das "linhas orientadoras do Papa Francisco, que, em 09 de maio, publicou uma carta apostólica sob a forma de 'motu proprio', onde afirma que 'a responsabilidade recai, em primeiro lugar, sobre os sucessores dos Apóstolos, colocados por Deus no governo pastoral do seu povo, e exige deles o empenho de seguir de perto os passos do Divino Mestre'", segundo uma nota hoje divulgada pela Diocese.