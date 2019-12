Actualidade

Os museus, palácios e monumentos nacionais sob alçada da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vão estar fechados nos dias 24 e 31 de dezembro, anunciou hoje aquela direção.

"Atendendo a que na véspera de Natal os serviços dependentes apresentam fraca afluência de público, determino que todos os museus, palácios e monumentos sejam encerrados no dia 24 de dezembro", pode ler-se no despacho da diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, hoje divulgado na página da DGPC.

Os mesmos equipamentos estão encerrados no dia 31 na sequência da tolerância de ponto decretada pelo Governo.