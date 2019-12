Actualidade

O juiz que preside ao julgamento sobre a transferência irregular de 500 milhões de dólares de Angola, para um banco no exterior, disse hoje que o tribunal já enviou um questionário ao ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos.

João Pitra deu esta informação na oitava sessão de audiência de discussão e julgamento do processo em que são réus Valter Filipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola e filho de José Eduardo dos Santos, Jorge Gaudens Pontes Sebastião, empresário e sócio maioritário da Mais Financial Services, e António Samalia Bule Manuel, ex-diretor do departamento de gestão e reservas do BNA.

Segundo o juiz, o questionário foi já enviado a José Eduardo dos Santos, que se encontra há vários meses fora de Angola.