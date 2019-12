Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já recebeu a posição da ANA - Aeroportos de Portugal acerca das medidas de mitigação propostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do futuro aeroporto do Montijo, avançou hoje fonte da instituição.

"A APA já recebeu a resposta da ANA. Agora tem 20 dias" para analisar a posição da empresa sobre as 159 medidas propostas para compensação dos efeitos ambientais da infraestrutura aeroportuária, disse à agência Lusa fonte da entidade, sem adiantar mais informação.

No dia 30 de outubro, a APA emitiu a proposta de DIA relativa ao aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, tendo a decisão sido "favorável condicionada", viabilizando o projeto e decorrendo um "período de 10 dias úteis para audiência de interessado".