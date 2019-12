Mau Tempo

A Marinha e Autoridade Marítima Nacional reforçaram hoje o alerta de agravamento do estado do mar nos grupos ocidental e central do arquipélago dos Açores e na costa norte de Portugal continental, prevendo ondulação até 10 metros de altura.

"Está previsto um agravamento excecional das condições meteorológicas e do estado do mar para o arquipélago dos Açores, nomeadamente nos grupos ocidental e central, entre a noite de hoje e a noite de sábado, dia 21 de dezembro", avançou a Marinha, referindo que o reforço do alerta de agravamento do estado do mar inclui, ainda, o norte de Portugal continental, a partir da noite de sábado até à noite de domingo, dia 22 de dezembro.

A partir da noite de hoje até à noite de domingo, a agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente do sector oeste-noroeste, "com altura significativa que poderá atingir os 10 metros (altura máxima superior a 16 metros) e com período médio a variar entre os 12 e os 15 segundos", indicou a Marinha, numa nota publicada na sua página oficial.