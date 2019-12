Mau tempo

Vinte e seis pessoas do lugar de Frades, na freguesia de Portela, em Arcos de Valdevez, foram hoje retiradas "por prevenção e salvaguarda da comunidade", face ao perigo de deslizamento de terras, disse o presidente da Câmara local.

Trata-se do mesmo lugar do distrito de Viana do Castelo onde há 19 anos uma tromba de água matou quatro pessoas.

De acordo o autarca social-democrata, responsável pela proteção civil municipal, a decisão foi tomada cerca das 16:00, "face à chuva que tem caído nas últimas horas e à previsão de mais pluviosidade" prevista para os próximos dias.