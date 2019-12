Actualidade

O Sporting divulgou hoje os convocados para o jogo frente ao Portimonense para a Taça da Liga de futebol, do qual está ausente Renan, que se lesionou no treino, e cujo destaque é o regresso de Gonzalo Plata.

Em relação à última convocatória para o jogo com o Santa Clara, para a I Liga, saem o guarda-redes brasileiro, por lesão, o lateral-direito francês Rosier, por opção, e reentram o central Tiago Ilori, que falhou a viagem aos Açores por razões pessoais, o médio Miguel Luís e o extremo equatoriano Gonzalo Plata.

O Sporting é atual terceiro classificado do grupo C, que é liderado justamente pelo Portimonense, em igualdade pontual com o Rio Ave, somando cada um deles quatro pontos, mais um do que a equipa 'leonina'