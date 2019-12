Mau Tempo

A circulação ferroviária na Linha do Norte foi hoje cortada entre a Mealhada e Souselas, concelho de Coimbra, e entre Oliveira do Bairro e Mofogores, concelho de Anadia, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A Linha do Norte foi cortada às 17:20, junto à estação da Pampilhosa, Mealhada, devido à inundação das duas vias, levando à suspensão da circulação entre Mealhada Norte e Souselas, no concelho de Coimbra, afirmou à agência Lusa fonte da IP.

Seguiu-se um segundo corte, às 17:38, na mesma linha, devido à queda de uma árvore sobre a catenária (sistema de distribuição e alimentação elétrica aéreo), com circulação cortada em ambas as vias entre Oliveira do Bairro e Mogofores, concelho de Anadia, referiu.