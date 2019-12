Montijo

A ANA - Aeroportos de Portugal concorda com "a maioria das propostas" indicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a mitigar o impacto ambiental do novo aeroporto do Montijo, indicou a empresa em comunicado.

A ANA "apresentou hoje à APA a sua concordância com a maioria das propostas apresentadas na minuta de Declaração de Impacte Ambiental [DIA]. Das 159 medidas apresentadas pela APA, considera-se que apenas algumas requerem um debate mais aprofundado para avaliação da sua exequibilidade e benefício ambiental", adiantou a dona dos aeroportos nacionais.

Além disso, a ANA, que não deu mais detalhes sobre as medidas que precisam de "debate", anunciou que "indo ao encontro das preocupações dos municípios", propõe "uma iniciativa conjunta com todos os 'stakeholders' para a criação de um fundo com um sistema de governança colegial".