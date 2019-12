Mau Tempo

A EDP Distribuição disse hoje que estão resolvidos 95% dos 400 mil casos de falta de eletricidade, provocados pela passagem da depressão Elsa, sendo Viseu e Coimbra os distritos mais afetados.

Em declarações à agência Lusa, pelas 18:00, o presidente do conselho de administração da EDP Distribuição, João Torres, referiu que os distritos mais críticos neste momento são os de Viseu e de Coimbra e que permanecem inoperacionais 67 linhas de alta e média tensão.

"A nossa expectativa é que estas linhas possam estar em serviço até ao final do dia de hoje, ficando com as questões da baixa tensão para resolver nos dias seguintes", apontou.