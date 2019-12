Actualidade

A Altice Portugal assegurou hoje estar convicta da sua inocência face à acusação da Autoridade da Concorrência à Meo e Nowo de formarem um cartel e reiterou estar disponível para colaborar no apuramento da verdade "até à última instância".

"Conotamo-lo como um procedimento normal no âmbito de um processo já há muito do conhecimento público, sendo que, convictos da nossa inocência, reiteramos toda a nossa disponibilidade e colaboração no apuramento até à última instância da verdade, pois só essa nos interessa. Assim, a Altice Portugal refutará tudo o que não for nesse caminho", garantiu, em comunicado, a empresa.

A dona da Meo acrescentou que, no decurso da decisão de inquérito, a sua pronúncia "será fulcral", pelo que, a mesma, "no devido tempo", será remetida à Autoridade da Concorrência (AdC).