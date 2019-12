Mau tempo

Uma nova depressão vai passar pelos Açores em 24 de dezembro, prevendo-se um aumento da intensidade da chuva e do vento nesse dia, segundo o coordenador nos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

"No dia 24, uma depressão, que vem de sul, irá provocar um aumento da intensidade do vento e da chuva, que será por vezes forte, principalmente nos grupos Central e Oriental", indicou à Lusa Carlos Ramalho, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), realçando que no dia 25 já se deve registar uma "melhoria do tempo".

A depressão em causa ainda não tem designação, pois a atribuição de nome necessita de responder a "critérios específicos", como o aviso laranja de vento na zona afetada, especificou Carlos Ramalho: "É possível que venha a ter nome, mas ainda é prematuro", disse.