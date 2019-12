Mau tempo

A circulação de comboios na Linha do Norte foi hoje restabelecida, após a remoção de uma árvore que tinha levado ao corte das vias, afirmou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A Linha do Norte, que estava cortada entre Oliveira do Bairro e Mogofores, concelho de Anadia, desde as 17:38, voltou a ter a circulação restabelecida por uma via, às 19:45, referiu a mesma fonte.

Segundo fonte da IP, a circulação neste troço que tinha sido afetado processa-se apenas numa via, mas os comboios circulam "em ambos os sentidos".