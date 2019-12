Mau Tempo

O descarrilamento de um comboio Intercidades na zona de Forno de Algodres, no distrito da Guarda, que não provocou vítimas, está a obrigar à retirada dos passageiros pelos bombeiros, anunciou hoje a Proteção Civil.

De acordo com as informações disponibilizadas no 'site' da Proteção Civil, consultado pela Lusa às 20:35, o alerta para o "descarrilamento ferroviário" foi dado às 19:47, estando envolvidos nas operações de socorro 28 operacionais e 11 viaturas.

Em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras, o comandante Pedro Nunes disse não ter ainda muitas informações sobre "o acontecimento", podendo apenas adiantar que se tratou "de um problema com o comboio Intercidades no distrito da Guarda" e que "uma composição está parada junto a Fornos" de Algodres.