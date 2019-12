Mau tempo

A subida da água do rio Douro, na marginal de Vila Nova de Gaia, afetou duas casas no cais do Esteio e cobriu os areinhos de Avintes e Oliveira do Douro, indicou o presidente da Câmara local.

"O rio transbordou e há água fora das margens na Afurada e na beira-rio, junto ao cais de Gaia. Os areinhos [de Oliveira do Douro e de Avintes] estão cobertos e há casas afetadas no cais do Esteio", indicou, à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues.

De acordo com o autarca, relativamente às casas afetadas, a água entrou no rés-do-chão das habitações.