Actualidade

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga condenou a Câmara de Fafe ao pagamento de uma indemnização de cerca de 315 mil euros a uma empresa por alegadas irregularidades no processo administrativo de licenciamento de obra.

Na sentença, à qual a Lusa teve acesso, pode ler-se que na ação administrativa, a empresa com sede em Felgueiras alegou ter adquirido, em 2014, um prédio em Fafe, que se encontrava em fase avançada de construção, "dispondo de licença, devidamente titulada por alvará."

Após a aquisição, segundo a empresa, a autarquia declarou nulidade da licença, o que obrigou a queixosa a iniciar um procedimento de legalização de obras, no âmbito do qual pagou taxas urbanísticas no montante de 315.719,98 euros.