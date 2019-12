Mau Tempo

A Proteção Civil registou desde quarta-feira cerca de 8.500 ocorrências devido ao mau tempo e, apesar do "ligeiro desagravamento das condições meteorológicas" durante o dia de hoje, a situação no rio Douro, na Régua, Porto e Gaia, "é preocupante".

"No rio Douro é previsível que nas próximas horas o nível das águas ainda suba cerca de meio metro, as barragens estão a descarregar água para ganhar capacidade de encaixe, para que seja depois possível, 'à posteriori', regularizar todo o leito do rio. Esta é uma situação preocupante, quer na Régua, quer na foz do Douro, na margem do Porto e também na margem de Gaia", disse o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Quanto ao número de ocorrências registadas desde as 15:00 de quarta-feira, Pedro Nunes adiantou que foram contabilizadas cerca de 8.500 "relacionadas com a depressão Elsa".