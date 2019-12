PSD

O presidente e recandidato à liderança do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o partido tem de fazer uma oposição credível e construtiva ao Governo socialista e não uma oposição "do bota-abaixo" e que "é contra tudo".

"Entendo que temos de fazer uma oposição ao PS credível. A oposição tem de ser credível, não pode ser uma oposição do bota-abaixo, não pode ser uma oposição que diz mal de tudo e é contra tudo o que vem do outro lado, porque não estamos num clube de futebol", disse Rui Rio, em Beja, numa sessão que juntou cerca de 40 militantes e decorreu no âmbito da sua recandidatura à presidência do partido.

O líder social-democrata reiterou que fazer uma oposição "credível e construtiva", as eleições autárquicas de 2021 e a abertura do PSD à sociedade são as suas três prioridades para a ação do partido para os próximos dois anos.