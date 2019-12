Actualidade

A Portway lamentou hoje o pré-aviso de greve do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), para 27, 28 e 29 de dezembro em Lisboa, Porto, Faro e Funchal, considerando não existirem fundamentos para a paralisação.

"(...) A Portway lamenta a realização desta ação de protesto, para a qual não existem fundamentos", refere a empresa num comunicado enviado à agência Lusa, notando não compreender a posição do SINTAC e estranhar os motivos da greve, "totalmente desajustados da realidade da empresa".

O SINTAC decidiu avançar com um pré-aviso de greve na empresa Portway de Handling de Portugal, SA, detida pelo grupo Vinci, porque a empresa, "através dos seus administradores pertencentes ao Grupo Vinci, respondeu com a denúncia do acordo de empresa em vigor e não cumpriu o devido descongelamento de carreiras no passado mês de novembro, conforme tinha assinado em 2016".