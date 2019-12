Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos promulgou uma lei que impõe sanções aos investidores estrangeiros do gasoduto Nord Stream-2, projeto que pretende transportar gás natural da Rússia para a Alemanha e que está envolvido numa disputa económica e geopolítica.

Donald Trump e o seu elenco governativo aprovaram, na sexta-feira, esta lei com a justificação que o gasoduto Nord Stream-2 aumentará a dependência do gás russo por parte dos europeus, e desta forma fortalece a influência de Moscovo no continente.

A Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano) aprovou, na semana passada, um projeto-lei que prevê a aplicação de sanções a empresas e a investidores estrangeiros envolvidos no projeto do Nord Stream-2.