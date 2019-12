RCA

O general Marco Serronha advertiu que a aproximação de eleições na República Centro-Africana é um fator de risco em termos de segurança que "vai ser preciso acompanhar", após um período em que a palavra "paz" voltou aos discursos políticos.

Atual Chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, o general Marco Serronha terminou recentemente 14 meses como segundo comandante da força militar da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA).

Em entrevista à Lusa, nas instalações do Comando Conjunto, em Oeiras, Marco Serronha disse que após a assinatura do acordo de paz, em fevereiro passado, entre o governo da RCA e 14 grupos armados, a situação em termos de segurança "melhorou", mas, acrescentou, naquele país "tudo pode mudar de uma hora para a outra".