Actualidade

Pelo menos 18 pessoas morreram num tiroteio numa prisão hondurenha, três dias depois de as autoridades decretarem estado de emergência no sistema penitenciário após vários episódios de violência nos últimos meses.

"Um total de 18 prisioneiros morreram ", disse o porta-voz da Força Nacional de Segurança Interinstitucional (Fusina), José Coello.

O tiroteio ocorreu entre as 16:00 e as 17:00, (22:00 e 23:00 de sexta-feira em Lisboa) entre os presos do centro penal Tela, o departamento caribenho de Atlántida, por motivos ainda desconhecidos.