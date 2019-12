Mau tempo

O Itinerário Complementar (IP)3 está cortado desde as 05:00 entre Espinheira e Oliveirinha, no concelho de Penacova, disseram à Lusa fontes do Comando Territorial da GNR de Coimbra e do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a GNR, ainda não existe previsão para a reabertura do troço, que foi encerrado devido a "uma grande derrocada".

Ao início da tarde, decorriam no local trabalhos para a remoção da derrocada, estando o trânsito a efetuar-se por estradas alternativas, indicadas no local pelas patrulhas de trânsito da GNR.