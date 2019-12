Mau tempo

A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, acionou hoje, às 13:00, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, na sequência do mau tempo.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esclarece-se que, "atendendo à situação meteorológica e hidrológica complexa, aos seus efeitos no distrito de Coimbra e, nomeadamente, nos concelhos limítrofes da Figueira da Foz", foi ativado o do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil da Figueira da Foz, com efeito a partir das 13:00 de hoje, 21 de dezembro de 2019.

A decisão do presidente da Câmara, Carlos Monteiro, foi tomada depois de ouvida a Comissão Municipal de Proteção Civil.