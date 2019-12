Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as ilhas dos grupos central e ocidental dos Açores sob aviso laranja e as restantes ilhas sob aviso amarelo, devido à previsão de agitação marítima.

Nas ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) são esperadas "ondas de noroeste de sete a oito metros", enquanto nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) as ondas serão de "quadrante oeste", revelou o IPMA, em comunicado de imprensa.

Estas sete ilhas estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) até às 18:00 (hora local, mais uma em Lisboa).