O treinador do Rio Ave disse hoje que pretende apresentar a demissão e que vai pedir uma reunião ao presidente do clube, após perder em casa com o Gil Vicente para a Taça da Liga de futebol.

"Sou coerente, sou uma pessoa séria, tenho a ficha limpa e não vou falar de arbitragem, mas vou-lhe dizer que vou pedir uma reunião com o presidente [António Silva Campos] e vou pedir a minha demissão. Não estou para isto", disse o treinador, em declarações na 'flash interview' à Sporttv, no final do jogo da terceira jornada da Taça da Liga.

O Rio Ave perdeu em casa com o Gil Vicente por 1-0, que marcou de grande penalidade, aos 90+5, e viu o Sporting vencer (4-2) o Portimonense, assegurando o triunfo no grupo C da Taça da Liga e apurando-se para as meias-finais da competição.