Actualidade

O Presidente da República anunciou hoje que vai condecorar com a Ordem do Infante Dom Henrique o treinador de futebol pelos resultados que alcançou, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal.

Esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, logo após terminar a final do campeonato de mundo de clubes, em que o Flamengo perdeu com o Liverpool por 1-0 no prolongamento.

"O Presidente da República decidiu condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante Dom Henrique, pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal. Depois de importantes vitórias em Portugal, Jorge Jesus afirmou-se também no estrangeiro e, em particular no Brasil e na América Latina, com a vitória do Flamengo no ?Brasileirão' e na Taça dos Libertadores", refere-se na nota do chefe de Estado.