Pelo menos 20 pessoas morreram na sequência de um acidente entre camião e um autocarro de passageiros no leste da Guatemala, no sábado.

Dos 20 mortos, nove são menores de idade, informaram as autoridades guatemaltecas.

O acidente, que provocou ainda 12 feridos, aconteceu no sábado quando o camião colidiu contra a parte de trás do autocarro de passageiros, no município de Gualan, a cerca de 150 quilómetros a leste da Cidade da Guatemala.