Actualidade

Cerca de 20 milhões de uzbeques começaram hoje a votar nas primeiras eleições legislativas desde que o Presidente do país lançou uma política de reforma e abertura, após a morte em 2016 do seu antecessor.

As assembleias de voto estão abriram às 08:00 (03:00 em Lisboa) no país mais populoso da Ásia Central, com 33 milhões de habitantes.

A escolha permanece limitada a cinco partidos pró-governo, a nenhum independente ou oponente foi permitido participar. Mas, pela primeira vez, os restantes partidos vão competir entre si e foram incentivados a diferenciarem-se do Presidente do país, Chavkat Mirzioïev.