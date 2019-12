Actualidade

O ex-deputado do BE Pedro Soares garante que o movimento Convergência "não quer cavar trincheiras", mas assegurar que os críticos internos "não são tidos como heréticos", criticando o fechamento e a fulanização do partido, que deve ser "oposição influente".

Em entrevista à agência Lusa, Pedro Soares, que não se vê como principal rosto do movimento Convergência, recusa "qualquer expectativa de disputa de lideranças" do BE, mas é um dos nomes que mais se destacam entre os mais de 60 militantes que, descontentes com o rumo político e interno do partido, convocaram o encontro nacional Convergência, que decorreu há duas semanas em Lisboa.

"Nós não queremos cavar trincheiras. Ao contrário de cavar trincheiras como alguns têm feito, nós queremos retirar trincheiras, retirar muros, abrir espaço de diálogo porque nós temos uma perspetiva do Bloco que tem a ver com a sua matriz", resume.