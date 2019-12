Mau Tempo

As condições meteorológicas no Continente melhoram a partir de hoje e só a agitação marítima no Norte e no Centro se manterá elevada até ao meio da manhã de segunda-feira, segundo as previsões do IPMA.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma diminuição muito significativa da intensidade do vento e precipitação em geral fraca apenas nas regiões Norte e Centro, podendo ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Até meio da tarde de hoje, o vento soprará ainda moderado a forte, até 50 quilómetros hora, e nas terras altas, em especial do Norte e Centro, com rajadas até 100 quilómetros hora.