Várias entidades ibéricas estão a desenvolver no sul de Portugal e de Espanha uma tecnologia para caracterizar os tipos e a qualidade da biomassa de forma rápida e barata, para incentivar o seu uso como energia por empresas.

O projeto BioMassTep está a ser desenvolvido na área de atuação do INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP) - programa que promove projetos de cooperação transfronteiriça com o apoio da União Europeia - com um orçamento total de 627.923,29 euros, distribuídos pelas entidades portuguesas (23,3%) e espanholas (76,7%).

O projeto abrange em Portugal as regiões do Alentejo e Algarve e, em Espanha, a região da Andaluzia.