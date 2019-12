Mau tempo

A circulação de comboios de longo curso entre Porto e Lisboa foi retomada ao princípio da tarde de hoje, mas vai continuar condicionada, informou à Lusa a CP - Comboios de Portugal.

"Na sequência do restabelecimento das condições de circulação na linha do Norte, verificado pelas 12:35, condicionada à utilização de uma única via, com limitação de velocidade de 30 km/h no troço afetado pelas inundações e recurso a cantonamento telefónico entre Ameal - Sul e Soure, a CP - Comboios de Portugal vai retomar a circulação de comboios de Longo Curso entre Porto e Lisboa", afirma a empresa em comunicado.

A CP afirma que "realizará todas as ligações possíveis" no contexto das limitações existentes, sendo que os primeiros comboios, com partidas previstas pelas 14:00, são os comboios Intercidades Coimbra-B - Lisboa Santa Apolónia; Alfa Pendular Lisboa Santa Apolónia - Braga; Intercidades Braga - Lisboa Santa Apolónia.