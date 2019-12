Actualidade

A nadadora Rafaela Azevedo, do Algés e Dafundo, renovou hoje o novo recorde português sénior absoluto dos 100 metros costas, que já lhe pertencia, na última jornada dos Campeonatos Nacionais em piscina curta, em Felgueiras.

Na sessão diária de finais femininas, Rafaela Azevedo cumpriu o percurso em 58,65, retirando quase um segundo à marca de 59,61 alcançada em 29 de junho, no torneio comemorativo do 104.° aniversário do emblema de Oeiras.

A atleta do Algés já tinha estado em evidência no sábado, ao abrilhantar os 50 metros costas com 27,45 segundos, durante a estafeta de 4x50 estilos, que também acolheu novo recorde.