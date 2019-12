Actualidade

O Presidente da República fez hoje uma visita de pouco mais quatro horas e meia aos militares portugueses no aeroporto de Cabul, em missão da NATO no Afeganistão, onde não faltaram as "selfies" com soldados e oficiais.

O Falcon da Força Aérea Portuguesa que transportou, com Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Defesa, Gomes Cravinho, e o Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, chegou cerca das 15:00 (11:00 em Lisboa) à base onde estão a tropas da missão Resolute Support (RS), da Aliança Atlântica.

Após a chegada, Marcelo foi almoçar com os militares, em que fez um discurso para elogiar a missão dos portugueses - um total de 213 homens e mulheres, o maior número dos quais (154) são a Força de Reação Rápida na base militar de Cabul, de resposta a qualquer situação de perigo ou emergência.