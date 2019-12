Mau tempo

A Câmara de Montemor-o-Velho está a analisar a possibilidade de reforçar o dique periférico direito que está em perigo de rotura e que já obrigou à evacuação da zona baixa de Casal Novo do Rio.

O presidente da Câmara, Emílio Torrão, disse hoje que "foi detetado um pequeno aluimento com escorrência na margem esquerda do dique periférico direito" e que, por isso, "a Câmara mandou evacuar a povoação de Casal Novo do Rio".

"Existe perigo, por isso mandei evacuar. A água que está acumulada no vale central [zona agrícola entre o canal principal do Rio Mondego e o leito periférico direito] está a fazer pressão sobre o dique e existe perigo de rompimento", explicou.