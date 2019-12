Mau Tempo

A circulação de comboios na linha da Beira Alta, entre Muxagata e Fornos de Algodres, foi retomada às 17:10, depois de ter estado interrompida, devido a uma pedra de grandes dimensões, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Este troço ferroviário da linha da Beira Alta, no distrito da Guarda, estava interrompido desde as 10:53, de acordo com fonte oficial da IP.

O corte na circulação ao quilómetro 155, entre Muxagata e Fornos de Algodres, deveu-se a uma pedra de grandes dimensões que se encontrava na via.