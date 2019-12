Mau tempo

A água em distribuição em Arganil está a apresentar uma turvação elevada e a Câmara apelou à adoção de medidas de desinfeção, nomeadamente através de fervura.

"Decorrente dos problemas relacionados com as inundações da ETA que abastece Arganil, e apesar das medidas que já estão a ser levadas a cabo pela entidade gestora Águas do Centro Litoral, a água em distribuição apresenta uma turvação elevada. Enquanto a situação persistir, e mantendo-se a distribuição complementar com água desinfetada em cisternas, deverão ser adotadas pelos munícipes outras medidas básicas de desinfeção, nomeadamente a desinfeção por fervura", explica a Câmara.

A população deve assim ferver a água durante cinco minutos e depois adicionar uma gota de limão à água fervida para melhorar o seu sabor.