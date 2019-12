Actualidade

A Lazio conquistou hoje a quinta Supertaça italiana de futebol do seu historial, ao vencer por 3-1 a Juventus e infligindo a segunda derrota da época à formação na qual alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, em Riade.

Numa reedição da Supertaça de 2017, os 'laziale', comandados por Simone Inzaghi, voltaram a superar os campeões italianos e detentores do troféu, tendo inaugurado o marcador aos 16 minutos, por intermédio do espanhol Luis Alberto.

Com Ronaldo a formar o trio ofensivo da 'Juve', juntamente com os argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, os 'bianconeri' conseguiram chegar ao empate em cima do intervalo, precisamente através de Dybala, aos 45 minutos, após defesa incompleta de Strakosha a remate do avançado luso.